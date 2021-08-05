Киргизские силовики накрыли 15 вебкам-студий

Киргизские силовики накрыли группировку, которая организовала работу более 15 вебкам-студий в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Организаторами теневого бизнеса оказались граждане республики и стран СНГ. Еженедельные доходы только одной их студии достигали 90-100 тысяч долларов (порядка 6,5-7,3 миллиона рублей). Преступники уговаривали молодых девушек работать порномоделями, обещая им высокий заработок, однако на деле платили им лишь 5-10 процентов от всей прибыли. По данным следствия, преступные доходы злоумышленники легализовывали через покупку недвижимости и других материальных ценностей.

В ГКНБ подчеркнули, что работницы становились заложницами своей деятельности под угрозой шантажа и распространения их съемок в социальных сетях. По данным ведомства, доказательством этого являются многочисленные преступления, в том числе доведения до самоубийства, изнасилования и другие виды насилия в отношении женщин.

3 августа подозреваемые были задержаны при распределении еженедельной заработной платы. В месте их проживания и студиях были изъяты 27 тысяч долларов, а также компьютерное оборудование и предметы, используемые моделями в своей работе.

В мае несколько вебкам-моделей рассказали об изнанке секс-индустрии журналу «Афиша». По их словам, подобная работа сложна с психологической точки зрения, а девушкам нередко приходится сталкиваться с оскорблениями, травлей, шантажом и угрозами.