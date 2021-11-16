Красный Крест заявил о погибших на границе 10 мигрантах

По меньшей мере 10 мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, погибли из-за минусовой температуры. Международные гуманитарные организации должны оказать помощь для предотвращения новых смертей, а стороны — идти к деэскалации ситуации. Об этом говорится в пресс-релизе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), поступившем в «Ленту.ру».

«Мы призываем предоставить доступ Красному Кресту и другим гуманитарным организациям, чтобы все нуждающиеся люди на границе и в других местах могли получить медицинскую и гуманитарную помощь», — заявил Андреас фон Вайссенберг, глава отдела МФКК по стихийным бедствиям, климату и кризисам в Европе.

В том же документе сообщается, что локальные отделения Красного Креста — в Белоруссии, Польше и Литве — получили дополнительное финансирование в связи с кризисом, однако полного доступа к мигрантам у них нет, и государства должны его предоставить.

«Гуманитарным организациям должен быть предоставлен безусловный и безопасный доступ ко всем нуждающимся, независимо от их правового статуса. Люди переходят границу только в одежде. Им нужна еда, лекарства, предметы гигиены, одежда и средства защиты от COVID-19. Нам нужно позволить оказывать критически важную помощь, и мы хотим видеть мирное, гуманное и основанное на правах решение ситуации», — добавил Вайссенберг.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.