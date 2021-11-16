Красный Крест призвал Польшу открыть границу для гумпомощи мигрантам

Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) призывает Польшу открыть доступ к мигрантам, находящимся на границе с Белоруссией, для предоставления гумпомощи. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в «Ленту.ру».

Андреас фон Вайссенберг, глава отдела МФКК по стихийным бедствиям, климату и кризисам в Европе, отметил, что Белорусскому Красному Кресту удалось получить доступ к приграничным районам с белорусской стороны и оказать помощь находящимся там мигрантам. По его словам, необходимо, чтобы доступ к мигрантам также был предоставлен с другой — польской — стороны границы.

«Доступ к гуманитарной помощи и защите должен идти рука об руку. Все мигранты, прибывающие на границы ЕС, должны иметь возможность обращаться за международной защитой и получать индивидуальную оценку своего ходатайства в соответствии с Конвенцией ООН о статусе беженцев и применимым законодательством ЕС», — призвал фон Вайссенберг.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.

Запад утверждает, что миграционный кризис организовал Минск. На фоне этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят пятый пакет санкций Евросоюза против Белоруссии.