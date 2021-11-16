В России описали сценарий миграционного кризиса на белорусско-польской границе

Польше отчасти выгоден миграционный кризис, поскольку благодаря жесткой позиции по этому вопросу правящая партия сумела значительно поднять свой рейтинг в преддверии выборов, заявил военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что после выборов Европа может пойти на смягчение санкций в отношении Белоруссии, а глава государства Александр Лукашенко сам уберет мигрантов от границы.

Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, собравшихся на границе с Белоруссией, с помощью водомета, слезоточивого газа и светошумовых гранат. Стрельбы пока не было, но Юлин уверен: такую вероятность нельзя исключать.

«Сейчас все зависит исключительно от того, как сложатся политические позиции. Обе стороны используют мигрантов как инструмент давления друг на друга. С одной стороны Лукашенко пытается добиться смягчения санкций, обещая, что в таком случае прекратит пропускать мигрантов через территорию Беларуси. С другой стороны поляки со своими выборами. Дело в том, что правящая партия очень подняла свой рейтинг ввиду жесткой позиции с мигрантами, так что им эта история тоже очень интересна», — заметил военный эксперт.

Юлин добавил, что обе стороны конфликта используют мигрантов для того, чтобы обеспечить свои политические интересы. То, что страдают люди, что нарушается их право покинуть свою страну и перебраться в другую, не волнует никого. «Подозреваю, что, как только пройдут выборы в Польше, Европа примет решение о смягчении санкций в отношении Беларуси. Лукашенко же в ответ на это сам уберет мигрантов от границы. Такой исход событий кажется мне наиболее вероятным,» — описал сценарий Юлин.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился в ноябре. Толпы мигрантов скопились у кордонов республик, некоторые из них периодически предпринимают попытку прорыва на территорию Европейского союза.