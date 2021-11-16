Столкновения с нелегалами на границе показали глазами польских пограничников

Министерство обороны Польши показало столкновение мигрантов-нелегалов на границе с Белоруссией и польских пограничников — глазами последних. Ролик опубликован в Twitter ведомства.

На видео, выложенном Минобороны, оператор прячется за щитами силовиков, а в них со стороны толпы мигрантов летят крупные камни, слышно, как они попадают в щиты. На ролике в следующем посте более отчетливо видно, как мужчины мечут камни в сторону Польши.

По данным СМИ, помимо камней мигранты используют для атаки железные стержни и поваленные деревья — они пытаются прорвать границу.

Ранее 16 ноября стало известно, что один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение на границе: ему проломили череп брошенным тяжелым предметом.