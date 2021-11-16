Названы районы Москвы с самым высоким ростом цен на жилье

РБК: стоимость квадратного метра в Москве за год выросла на 19 процентов

В октябре стоимость квадратного метра во «вторичках» старой Москвы составила 271 тысячу рублей, это на 19 процентов выше прошлогодних показателей. Лидерами по темпам роста названы Крылатский, Мещанский и Алтуфьевский районы столицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито», выдержки из него приводит РБК.

Самый высокий рост цен на недвижимость зафиксирован в Крылатском районе. Средняя цена квадратного метра там поднялась на 46 процентов и составила 292,3 тысячи рублей. За ним следуют Мещанский район с 45 процентами роста (499,2 тысячи рублей) и Алтуфьевский с 44 процентами (245,7 тысячи рублей).

«В десяти районах-лидерах по росту цен несколько тысяч активных объявлений с диапазоном цен от 7,7 миллиона до 1,1 миллиарда рублей за объект. В ближайшем будущем стоит ожидать, что тренд на увеличение количества предложений сохранится, а темпы роста цен стабилизируются. Но значительного снижения цен на вторичное жилье в Москве ожидать не приходится — собственники все реже готовы делать скидки, предпочитая дождаться покупателя, готового заплатить полную цену», — рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В старых границах Москвы больше всего подорожали «вторички» со свободной планировкой — их средняя стоимость увеличилась на 27 процентов, до 389,1 тысячи рублей за квадратный метр. При этом на такой тип жилья приходится всего 0,4 процента спроса. Более чем на четверть в цене выросли студии — до 253,5 тысячи рублей за квадратный метр. Спрос на них гораздо выше: ими интересуется 12 процентов покупателей. Традиционно самые популярные однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в равной степени — на 21 процент. Цены на этот тип жилья выросли до 275 тысяч и 270 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

В октябре эксперты рассказали, почему квартиры на вторичном рынке жилья в России в ближайшее время не подешевеют. Во-первых, ставки по ипотеке остаются приемлемыми для россиян — недавно Москва поставила рекорд по количеству таких кредитов. Во-вторых, на рынке наблюдается дефицит качественного предложения, из-за чего спрос на «вторичку» остается высоким.