Наркополицейские под пытками в подвале заставляли россиян давать признания

В Ростове-на-Дону суд приговорил к срокам от 5 до 15 лет троих полицейских за произвол

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор троим бывшим сотрудникам полиции, которые под пытками выбивали у задержанных признания в хранении наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Подсудимым Андрею Кураеву, Максиму Сердюченко и Роману Халимову назначены сроки от 5 до 15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, Сердюченко и Халимов — еще и в незаконном обороте наркотиков, получении взятки и мошенничестве.

Осужденные были сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №4 в Ростове-на-Дону. Они задерживали россиян и в подвале здания заставляли под пытками признаваться в хранении наркотиков. Преступную деятельность полицейских пресекли сотрудники собственной безопасности МВД. После этого их уволили со службы по отрицательным мотивам.