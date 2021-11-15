Двое российских полицейских фальсифицировали дела ради показателей

В Забайкалье два оперуполномоченных уголовного розыска приговорены к 15 годам колонии строгого режима каждый за фальсификации дел ради улучшения производственных показателей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Согласно сообщению ведомства, в 2020 году оперуполномоченные 33-летний Батоцырен Дамдинжапов и 26-летний Чимит Митупов «вступили в преступный сговор для улучшения показателей работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков». Полицейские передали жителю поселка Забайкальск через своего знакомого около 100 граммов каннабиса, а потом изъяли его под видом преступников. В отношении мужчины, который ничего не знал о сговоре, было возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, оперуполномоченные направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых последовало административное наказание. Также полицейские предприняли еще одну попытку «борьбы» с оборотом наркотиков, однако ее пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

На этапе предварительного следствия полицейских уволили и заключили под стражу. Суд признал их виновными по уголовным статьям о превышении должностных полномочий, незаконном сбыте наркотиков и фальсификации доказательств. Каждый приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве суд заключил под стражу до 30 декабря троих сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО, которые отобрали у россиянина 1,3 миллиона рублей, назвав деньги фальшивыми. По версии следствия, житель Подмосковья ехал закупать строительные материалы и остановился у леса, где его и заметили полицейские. При досмотре они нашли у россиянина крупную сумму денег и, назвав купюры фальшивыми, забрали их якобы на экспертизу.