Массово уволившимся начальникам полиции в российском городе нашли замену

В Екатеринбурге нашли замену начальникам городских отделов полиции, которые массово уволились ранее. Об этом сообщает «МК-Урал».

По данным издания, место ушедшего на пенсию по выслуге лет начальника отдела №10 Андрея Казанцева занял подполковник Дмитрий Афанаскин, ранее работавший заместителем начальника отдела по общественной безопасности.

Новый руководитель назначен и в отделе полиции №12, откуда уволился Алексей Мартыненко. Ему на смену пришел Александр Горин, руководивший отделом №3 — его место занял заместитель по оперативной работе Андрей Изгагин.

Кадровые перестановки произошли и в Свердловской области. Так, МО МВД «Сысертский» вместо Александра Глущенко возглавил Александр Зеленин, уточняет «МК-Урал».

В конце октября сообщалось, что начальники четырех отделов МВД в Екатеринбурге ушли на пенсию. Речь шла о главах 4-го, 10-го, 12-го и 14-го отделов. Все уволившиеся могли бы продолжить работу, но стаж позволил им выйти на пенсию.

Тогда же стало известно, что массовые увольнения происходят во всей Свердловской области. Это, как пояснил источник, закономерная реакция на сегодняшние условия в полиции. В Екатеринбурге за зарплату в 50–70 тысяч рублей бывшие полицейские смогут найти «работу без лишней нервотрепки».