Полицейские российского региона начали массово увольняться из-за COVID-штрафов

В Екатеринбурге для полицейских ввели «палочную систему», которая означает систему статистической оценки деятельности сотрудников. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, начальство якобы заставляет полицейских составлять определенное количество протоколов за нарушение масочного режима. Сотрудники правоохранительных органов, по словам источника, стали массово увольняться из-за несогласия с поставленными задачами после ввода COVID-штрафов.

«Необходимо составить по два протокола каждому по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), проверить по два объекта и провести беседы с гражданами по алкоголю», — говорится в бланке расстановки личного состава, который попал в распоряжение агентства.

В свою очередь глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что «палочная система» давно отменена, а информацию об опубликованном документе проверят правоохранительные органы.

Ранее в РПЦ призвали как можно скорее ввести в стране QR-коды и штрафы за их отсутствие для борьбы с коронавирусом.