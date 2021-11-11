Ограбивших россиянина на 1,3 миллиона рублей полицейских арестовали

В Москве суд заключил под стражу до 30 декабря троих сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО, которые отобрали у россиянина 1,3 миллиона рублей, назвав деньги фальшивыми. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, житель Подмосковья ехал закупать строительные материалы и остановился у леса, где его и заметили полицейские. При досмотре они нашли у россиянина крупную сумму денег и, назвав купюры фальшивыми, забрали их якобы на экспертизу.

Потерпевший написал заявление в полицию. Сотрудников МВД задержали и обвинили по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее бывших высокопоставленных сотрудников главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Евгения Кузина и управления «К» СЭБ ФСБ Игоря Фролова обвинили в вымогательстве 25 миллионов рублей у предпринимателя. Бизнесмен с октября 2019 года регулярно передавал обвиняемым денежные средства и недвижимость во время личных встреч. В январе 2020 года предполагаемые взяточники были задержаны после того, как у потерпевшего кончились деньги и он обратился в ФСБ.