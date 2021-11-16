Россиянам предсказали снижение стоимости отдыха в трех экзотических странах

РСТ: отдых на Кубе, в Мексике и Катаре подешевеет после снятия ограничений на полеты

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин предсказал снижение стоимости отдыха на Кубе, в Мексике и Катаре после снятия ограничений на авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперт добавил, что падение цен произойдет благодаря запуску чартерных рейсов на экзотические курорты, которые, как правило, на 20 процентов дешевле регулярных.

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По его словам, помимо Турции, Египта, Доминиканы и ОАЭ, выполнять чартерные и регулярные рейсы теперь можно будет еще по трем направлениям. «Это означает, что по этим всем семи странам у туристов появляется гораздо больше возможностей», — отметил Горин.

16 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил о снятии ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Кубу, Мексику и Катар с 1 декабря. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании штаба. Кроме того, стало известно об увеличении с 1 декабря числа рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.

