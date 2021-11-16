Россия снова продлила ограничения на авиасообщение с Танзанией

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией решил снова продлить ограничения на авиасообщение с Танзанией. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению ведомства, полеты приостановлены до 1 декабря включительно. До этого оперштаб продлевал ограничения до 1 ноября 2021 года из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее 16 ноября Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Так, полеты в Бангладеш по маршруту Москва — Дакка будут выполняться два раза в неделю; в Монголию по маршруту Москва — Улан-Батор — три раза в неделю; из Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска в Улан-Батор — один раз в неделю. Улететь в Аргентину, Бразилию и Коста-Рику из Москвы можно будет два раза в неделю.