Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 17 августа включительно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно заявлению оперштаба, данное решение было принято для обеспечения защиты здоровья населения в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что Росавиация отказала авиакомпаниям в допусках на выполнение рейсов на курорты Египта — всего было подано более 230 заявок. По данным источника издания, причиной отказа могло стать отсутствие решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о параметрах возобновления регулярного авиасообщения.

