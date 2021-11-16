Россиянка умерла после приема у работавшего без лицензии косметолога

Россиянка умерла после посещения частного специалиста, которая работала без лицензии на оказание косметических услуг. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Тюменской области 52-летняя косметолог, у которой не было соответствующего медицинского образования, провела процедуры 42-летней местной жительнице, в результате которых она впоследствии скончалась. Имена пациентки и специалистки не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент устанавливают все причины произошедшего. Отмечается, что полицейские возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек») УК РФ.

Ранее другая россиянка умерла от осложнений после пластической операции. 47-летняя женщина умерла в одной из клиник Красноярска через несколько часов после проведенного хирургического вмешательства. По предварительным данным, причиной смерти пациентки стала тромбоэмболия легочных путей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

