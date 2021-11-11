Россиянка умерла от осложнений после пластической операции

Жительница Новосибирска перенесла пластическую операцию и вскоре скончалась от осложнений. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 1 ноября 47-летняя россиянка умерла в одной из клиник Красноярска через несколько часов после проведенного хирургического вмешательства. На данный момент неизвестно, какую именно операцию хирурги сделали женщине, однако отмечается, что она заключила официальной договор с учреждением об оказании медицинских услуг.

По предварительным данным, причиной смерти пациентки стала тромбоэмболия легочных путей. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего. Согласно материалу, планируется проведение экспертизы, которая даст оценку действиям медиков.

В марте другая россиянка умерла после неудачной пластической операции и липосакции. Жительнице Сургута Юлии Бакиевой сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. На следующий день у женщины поднялась высокая температура и началась одышка, поэтому ее доставили из медцентра в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал, что у Бакиевой повреждено легкое, из-за чего в его полости появился воздух. Вдобавок у нее обнаружили заражение крови. Россиянка умерла в реанимации.

