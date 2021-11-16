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50-летняя женщина исполнила давнюю мечту и стала матерью-одиночкой

Женщина не встретила подходящего мужчину и решила стать матерью одиночкой в 50 лет
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Фото: Juan Encalada / Unsplash

Жительница Великобритании осознанно решила стать матерью-одиночкой в 50 лет, родила дочь и исполнила давнюю мечту. Ее историю публикует Metro.

Келли Кларк рассказала, что всегда мечтала о семье, но так и не встретила подходящего мужчину, от которого бы хотела родить ребенка. Незадолго до 50-летия она решила воплотить мечту в реальность и забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Поскольку процедура ЭКО в Великобритании стоит порядка 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей), женщина решила поехать на консультацию в Афины, где та же самая услуга стоит около пяти тысяч евро (413 тысяч рублей). Через четыре месяца после первого визита к врачу британка снова вернулась в Грецию и успешно прошла процедуру — спустя 12 дней после возвращения домой она узнала, что беременна.

31 марта Кларк родила дочь путем кесарева сечения, она назвала ребенка Лайлой Рэй. По словам британки, поначалу ее родители были против беременности, но, когда девочка появилась на свет, все изменилось — теперь бабушка и дедушка с удовольствием проводят время с любимой внучкой.

Кларк призналась, что быть матерью-одиночкой нелегко, но она бы не стала ничего менять. «Лайла — это просто ангел и мечта, мне невероятно повезло. Она идеальный ребенок, я не могла просить ни о чем большем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что 42-летняя Таша Хьюз из Великобритании потратила 40 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей) на создание семьи своей мечты без мужа. По словам британки, она всегда хотела быть матерью и предполагала, что до 25 лет встретит мужчину и создаст с ним семью.

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