Девушка решилась стать матерью-одиночкой и успела родить внука умирающему отцу

Жительница английского города Мэнсфилд, графство Ноттингемшир, 26-летняя медсестра Кира Паркер сделала ЭКО, чтобы успеть родить внука умирающему отцу. Об этом сообщает Daily Mirror.

Паркер рассказала, что она долгое время искала «того самого» мужчину, с которым она могла бы построить семью. Британка всегда хотела стать молодой мамой, однако семь лет назад оказалась в «разрушительных» отношениях: партнер ей изменял, несмотря на то, что она переехала к нему на другой конец страны. Девушка быстро рассталась с ним и больше ни с кем не встречалась.

В 2020 году у отца девушки, Брайана, диагностировали агрессивную форму рака кожи. Британка не смогла смириться с тем, что отец никогда не увидит ее первенца, решилась стать матерью-одиночкой и сделала ЭКО. Она воспользовалась услугами американского банка спермы, чтобы иметь возможность увидеть фотографию донора спермы.

Семья и друзья Паркер не поддержали ее решение, и она начала посещать врача втайне от близких. Девушка сообщила родителям, что ждет ребенка только на 11-й неделе беременности. В мае 2021 года она родила мальчика, которого назвала Ноем.

Отец британки успел провести с внуком несколько месяцев и скончался в августе. «Я чувствую, что Ной стал моим спасением после смерти отца — я не знаю, где бы я была без него», — призналась Паркер.

Ранее сообщалось, что умирающий отец исполнил последнее желание и отвел дочь к алтарю. За год до свадьбы от смертельного заболевания скончалась мать невесты.

