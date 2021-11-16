Россиянка рассказала о простом способе сэкономить на электричестве

Одним из простых способов сэкономить на электроэнергии в России может стать установка собственной небольшой солнечной электростанции. Такое решение нашла для себя жительница Ижевска Валентина Кривилева. Ее история опубликована в рамках проекта «Новое общество».

Россиянка занимается разведением собак, и для ее питомника важно постоянное снабжение электричеством и водой. На своем участке она поставила небольшую гибридную установку с ветрогенератором, солнечными панелями и аккумуляторами.

В основном система нужна в экстренных ситуациях, когда в районе отключают свет. Главный плюс такой системы — независимость от внешних факторов и экономия денег. Например, летом Кривилева вовсе не пользуется центральным энергоснабжением. «В летнее время я все поливы осуществляю за счет энергии, выработанной на установке», — рассказала она.

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Валентина пользуется этой технологией уже семь лет. «Установка обеспечивает электропитание всего необходимого: скважины водоснабжения, газового котла, анаэробного септика, ворот гаража, интернета, холодильника и телевизора», — объяснила она.

Весной 2021 года в силу вступил закон об обратной генерации. Теперь энергосбытовые компании обязаны заключить соответствующий договор на покупку электроэнергии у частного лица, которое владеет генерацией на основе ВИЭ (солнечные панели или ветрогенератор). Мощность подключаемого генерирующего оборудования может составлять от 15 до 150 кВт включительно (на один объект присоединения). Объекты ВИЭ-генерации можно располагать рядом с домом или хозяйственными постройками.

Развитие возобновляемых источников энергии в России стало одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменение климата.