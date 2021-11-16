Илон Маск объединил спутниковый интернет и зарядку Tesla

Tesla начала развертывать терминалы для приема спутникового интернета Starlink на зарядных станциях Supercharger. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты обратили внимание на изображение спутникового терминала Starlink, размещенное на зарядной станции Tesla в городе Лейк-Сити, Флорида. Фотография была опубликована на Reddit. Как выяснили авторы, таким образом американская компания намерена повысить удобство Supercharger во время длительной зарядки электрокаров.

Также специалисты подчеркнули, что подобное объединение двух продуктов компаний Илон Маска является логичным. Авторы напомнили о сервисах Tesla Theater и Tesla Arcade, которые позволяют смотреть фильмы и запускать игры в салоне автомобиля бренда. «Владельцы Tesla все еще нередко проводят на станциях более 30 минут», — говорится в материале. По словам журналистов, беспроводной интернет позволит автолюбителям скоротать ожидание.

В настоящий момент неизвестно, будет ли Tesla платно предоставлять услугу подключения к сети. У компании есть тарифный план Tesla Premium Connectivity, который за 10 долларов в месяц предлагает доступ к развлекательным сервисам.

Ранее стало известно, что находящиеся на околоземной орбите спутники можно будет использовать для координации движения автономного транспорта. По отчету Morgan Stanley, Tesla может использовать в этих целях спутниковую сеть Starlink.