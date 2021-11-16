Гарри Стайлс вновь снялся в юбке для модного журнала

Британский певец и актер Гарри Стайлс вновь снялся в традиционно женской одежде для модного журнала Dazed. Снимки появились на странице издания в Instagram.

27-летнего поп-исполнителя сфотографировали в нарядах различных брендов, таких как Balenciaga, Gucci, Comme Des Garçons, Prada, Jean Paul Gaultier и других. Музыкант позировал в бежевом винтажном корсете John Galliano, джемпере Rick Owens из мохера и шортах Carzana в сочетании с колготками и туфлями Comme des Garcons на невысоком каблуке.

На другом кадре Стайлс запечатлен в ярко-зеленом костюме из шерсти Jean Paul Gaultier, который состоит из свитера и юбки длины миди, а также в черных колготках в белый горох и атласных длинных перчатках. Вдобавок знаменитость засняли в лонгсливе и брюках из полупрозрачной ткани, которые украшены аппликациями в виде белых цветов.

Известно, что автором изображений выступил фотограф Рафаэль Паваротти (Rafael Pavarotti). Стилистом стал главный редактор Dazed Иб Камара (Ib Kamara), а визажистом — Данжль Саллстрем (Daniel Sallstrom), которая использовала при создании мейкапа косметику собственного бренда Стайлса Pleasing.

В ноябре Гарри Стайлс, который стал первым мужчиной в платье на обложке Vogue, вывел из себя читателей. Поп-исполнитель принял участие в фотосессии, выбрав в качестве наряда платье модного дома Gucci и нарвался на критику со стороны пользователей, придерживающихся консервативных взглядов. Среди них — юрист Бен Шапиро и политическая активистка Кэндис Оуэнс.