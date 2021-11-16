Подозреваемого по делу об убийстве президента Гаити арестовали в Турции

Турецкие власти арестовали на территории страны подозреваемого, представляющего большой интерес по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом со ссылкой на главу МИД Гаити Клода Жозефа сообщает Reuters.

«Я только что говорил с турецким министром Мевлютом Чавушоглу и поблагодарил его за арест Самира Хандаля — одного из людей, которые представляют большой интерес для следствия по делу об убийстве президента», — приводит информагентство слова дипломата.

Хандаля по этому делу разыскивал Интерпол. Его задержали в аэропорту Стамбула во время пересадки: он летел из США в Иорданию через Турцию.

Ранее вдова президента Мартина Моиз назвала организаторов убийства мужа. По ее словам, политика могли убить только олигархи. На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.