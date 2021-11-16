Глава «Нафтогаза» оценил потери Украины от запуска «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters оценил потери Украины в случае запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Киев будет терять ежегодно около двух миллиардов долларов.
«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко, добавив, что страна не теряет надежды заблокировать российский проект.
Глава «Нафтогаза» также полагает, что газопровод несет угрозу мировой безопасности, поэтому рассчитывает, что Конгресс США наложит на оператора Nord Stream 2 AG очередные санкции. По его словам, Вашингтон так или иначе понимает, что «Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам».
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое решение принял регулятор ФРГ. По словам руководителя украинской компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода.
Министерство энергетики Германии уже вынесло заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС. Заключение должно быть опубликовано до 8 января 2022 года. Далее оно будет направлено в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.