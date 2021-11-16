Глава «Нафтогаза» оценил потери Украины от запуска «Северного потока-2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с агентством Reuters оценил потери Украины в случае запуска газопровода «Северный поток-2». По его словам, Киев будет терять ежегодно около двух миллиардов долларов.

«Украина будет терять около двух миллиардов долларов в год, если "Северный поток — 2" будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны», — подчеркнул Витренко, добавив, что страна не теряет надежды заблокировать российский проект.

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Глава «Нафтогаза» также полагает, что газопровод несет угрозу мировой безопасности, поэтому рассчитывает, что Конгресс США наложит на оператора Nord Stream 2 AG очередные санкции. По его словам, Вашингтон так или иначе понимает, что «Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз» примет участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Такое решение принял регулятор ФРГ. По словам руководителя украинской компании, «Нафтогаз» готов в ближайшее время предоставить Германии информацию о невозможности сертификации газопровода.

Министерство энергетики Германии уже вынесло заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС. Заключение должно быть опубликовано до 8 января 2022 года. Далее оно будет направлено в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.