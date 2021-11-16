Рыболов поймал огромного судака и побил 40-летний рекорд

В американском штате Пенсильвания рыболов поймал огромного светлоперого судака и побил рекорд, который держался 41 год. Об этом сообщает сайт Goerie.com.

62-летний Ричард Николсон выловил рыбу длиной 86 сантиметров и весом 8,2 килограмма в реке Йокегейни. По совету сына, знакомого с местными рекордами по рыбной ловле, он взвесил судака на двух весах и направил результаты в Комиссию по рыбе и лодкам штата Пенсильвания.

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Комиссия подтвердила, что Николсону удалось побить рекорд Майка Холли, в 1980 году поймавшего светлоперого судака весом 7,97 килограмма. Рыболов получил сертификат, подтверждающий его достижение.

Николсон планирует сделать из рекордного судака чучело. Удача не покинула его и после рекорда: с тех пор ему удалось поймать щуку-маскинонга длиной 101,6 сантиметра и еще трех судаков, самый маленький из которых был 68 сантиметров, а самый большой — 81 сантиметр в длину.

Светлоперый судак — североамериканская рыба, родственная обыкновенному судаку, встречающемуся в России. Известны особи длиной до 107 сантиметров, весящие до 11,3 килограмма.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида рыболов Натаниэль Киклайтер поймал в озере крупного форелеокуня. После измерения и взвешивания выяснилось, что рыба весила 6,66 килограмма.