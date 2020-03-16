Рыболов поймал огромного пучеглаза

Рыболов из американского города Нью Сеуикли Тауншип, округ Бивер, поймал крупного пучеглаза, также известного как светлоперый судак. Об этом сообщает издание Post Gazette.

Вечером в понедельник, 9 марта, рыбак Джош Уотт (Josh Watt) выловил беременного светлоперого судака длиной 76 сантиметров. Он сфотографировал рыбу и отпустил на волю.

Уотт рассказал, что это был шестой пучеглаз за вечер. Крупная рыба попалась на удочку сразу после заката. Другие пойманные им рыбы были длиной от 38 до 50 сантиметров.

«Залогом успешной рыбалки сегодня были медленные отскоки и длинные паузы», — пояснил Уотт.

Пучеглазы обитают в реке Огайо и одни из первых начинают метать икру ранней весной, когда температура воды достигает 7-10 градусов по Цельсию.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида рыболов Натаниэль Киклайтер (Nathaniel Scott Kicklighter) поймал в озере крупного форелеокуня. После измерения и взвешивания выяснилось, что рыба весила 6,66 килограмма.

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