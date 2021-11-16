В России усложнят въезд иностранцев в страну

Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов заявил, что требование о предъявлении QR-кода при посадке в самолет будет введено и для зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Так, въезд иностранных граждан в Россию осложнят еще одной процедурой — для допуска на борт самолета им будет необходимо предъявить QR-код.

«Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территорию России. Мы их поставим перед фактом», — отметил Богданов.

Ранее в ноябре сообщалось, что Минтранс планирует внедрить проверку QR-кодов у пассажиров самолетов не позднее февраля.