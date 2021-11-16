Житомирский суд вызвал Цукерберга из-за дела о двух рублях

Суд в Житомирской области Украины призвал Цукерберга соответчиком по делу об одной гривне

Коростенский суд Житомирской области постановил привлечь основателя и владельца Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении морального ущерба. Об этом пишет «Житомир.info».

Речь идет о гражданском иске, поданном главой Житомира Иваном Корудом к местному политику Алексею Кравчуку. Он требует признать высказывания своего оппонента в соцсети порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, и взыскать с ответчика одну гривну (чуть больше двух рублей).

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Коруд походатайствовал привлечь к участию как соответчика в рассмотрении дела владельца сайта Facebook, резидента Соединенных Штатов Америки, проживающего по адресу: Willow Rd, Menlo Park, CA, 94025. В случае признания основного ответчика виновным суд обяжет Цукерберга удалить все высказывания Кравчука на его странице.

27 октября бывшие слуги Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан подали в суд на семейную пару и компании, управляющие его домами и хозяйством. Миллиардера обвинили в дискриминации и сексуальных домогательствах. Истцами выступили два экс-сотрудника управляющих компаний — девушка по имени Миа Кинг, работавшая в службе безопасности, и мужчина, скрывающийся за псевдонимом Джон Доу, который был менеджером по ведению домашнего хозяйства. Оба они — представители сексуальных меньшинств.

Ранее стало известно о планах бывшего президента США Дональда Трампа подать в суд иск в отношении генеральных директоров Facebook и Twitter. Он хочет привлечь Цукерберга и Джека Дорси не только от своего имени, но и от лица тех, кто якобы также подвергался цензуре на основанных ими площадках.