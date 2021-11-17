Названы критерии отбора архитекторов для нового города Спутника

Минвостокразвития: российские архитекторы будут в приоритете при строительстве Спутника

Названы критерии отбора архитекторов при строительстве города Спутника. Приоритет отдадут российским урбанистам, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков РИА Новости.

По словам Чекункова, к сотрудничеству пригласят и зарубежных специалистов. «Приоритеты отдадим нашим российским архитекторам, урбанистам и компаниям, но при этом будем предлагать совместное участие и иностранным коллегам, чтобы было максимально высокое качество новых создаваемых нами городских пространств, поскольку конкурируем здесь со всем миром», — отметил министр.

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Чекунков рассказал о возможном привлечении к строительству французского бизнеса. Как сообщает глава ведомства, компании из Франции сильны в отельном бизнесе: у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты. Чекунков убежден, что после пандемии иностранный туристический поток в Приморье восстановится и достигнет цифры в один миллион человек, а это потребует более развитой инфраструктуры.

Ранее российский миллиардер Араз Агаларов назвал «неплохой идеей» задумку строить новые города. Он отметил, что на огромной территории Дальнего Востока сейчас уменьшается население и согласился поучаствовать в реализации проекта, если к нему поступит подобное предложение.

Соглашение о создании Спутника недалеко от Владивостока подписали на ВЭФ-2021. По планам властей, там смогут поселиться 300 тысяч жителей.