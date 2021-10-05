Раскрыты подробности о новом российском городе

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков раскрыл новые подробности о строительстве в Приморском крае города Спутника. По словам министра, в пригороде Владивостока планируют создать тематические районы стран Азии, сообщает РИА Новости.

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Политик заявил о намерении сделать Спутник «центром современной архитектурной мысли Азиатско-Тихоокеанского региона» и предложил построить там японский, китайский и корейский кварталы. К разработке проектов власти планируют привлечь архитекторов из соответствующих стран. Однако доминирующей концепцией в городе будет российская — ее реализуют отечественные градостроители.

«С коллегами из Японии, Китая, также и [Южной] Кореи находимся в непрерывном диалоге. Наша корпорация по развитию Дальнего Востока, в том числе, переговаривается и с инвесторами с Ближнего Востока», — отметил министр. Чекунков пообещал, что проект города Спутника приобретет больше деталей к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2022 года.

Впервые о планах построить Спутник глава Минвостокразвития сообщил в конце августа. Для его возведения выбрали участок в 383 гектара под Владивостоком. Власти рассчитывают привлечь в новый город 300 тысяч человек и объединить его с соседними Владивостоком (600 тысяч человек) и Артемом (100 тысяч) — так в Приморье появится первый миллионник. Соглашение о строительстве Спутника подписали на ВЭФ 3 сентября, а окончание работ запланировано на 2031 год.

