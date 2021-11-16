Российский миллиардер высказался о строительстве города на Дальнем Востоке

Российский миллиардер Араз Агаларов назвал неплохой идеей инициативу министра обороны России Сергея Шойгу и Минвостокразвития построить в Сибири и на Дальнем Востоке несколько новых городов. Свое мнение предприниматель высказал в интервью РБК.

Агаларов оценил задумку властей, отметив, что на огромной территории Дальнего Востока сейчас уменьшается население. Он также согласился поучаствовать в реализации проекта, если к нему поступит подобное предложение. Предприниматель, помимо этого, привел в пример опыт других стран.

«Если посмотреть на город Благовещенск (в Амурской области — прим. "Ленты.ру") — с другой стороны границы китайцы построили "Лас-Вегас", все горит. У нас два-три здания, которые выглядят по-сиротски. Конечно, надо иметь адекватный ответ, потому что люди не захотят сидеть в темноте и смотреть на это всю жизнь через окно. Когда построят мост и откроют границы, они просто переедут на ту сторону и там останутся», — заявил Агаларов.

Предприниматель также добавил, что его компания построила на острове Русский Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). На данный момент Агаларов ведет переговоры о возведении там жилого квартала. «Возможно, возьмем этот проект на долевом участии: получим проектное финансирование, построим, продадим, а часть этого проекта передадим "Дом.РФ". Это называется проект за долю», — отметил Агаларов.

О планах властей построить на Дальнем Востоке новый город рядом с Владивостоком в августе рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Там смогут поселиться 300 тысяч жителей, в качестве возможного названия города выбрали «Спутник».