Раскрыт механизм работы мозга бабушек

Исследователи из США показали, что при рассматривании фотографий внуков у бабушек активируются области мозга, связанные с эмоциональной эмпатией, а детей — области, связанные с когнитивной эмпатией. Это по мнению специалистов, говорит о большей эмоциональной привязанности к первым. Раскрывающая механизм работы мозга бабушек статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Для Homo sapiens характерно кооперативное размножение, при котором матери получают помощь в заботе о потомстве. Согласно так называемой «гипотезе бабушки», менопауза у женщин возникла, чтобы они могли создавать эволюционные преимущества для своих детей, которые могли бы иметь больше потомства, и внуков, которые могли бы получать больше пищи, — что подтверждается изучением традиционных обществ. Данные относительно современного общества также указывают на то, что участие бабушек в воспитании связано с улучшением академической успеваемости, поведения и физического здоровья детей.

В эксперименте исследователей из Университета Эмори приняли участие 50 бабушек по крайне мере с одним внуком или одной внучкой в возрасте от 3 до 12 лет. Для начала их попросили заполнить опросники о своем опыте — сколько времени они проводят со своими внуками и чем занимаются. После этого специалисты с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии изучили деятельность мозга участниц в то время, как они рассматривали фотографии своих внуков и внучек, их матерей, а также неизвестных им детей и взрослых.

Выяснилось, что наибольшая активность во время наблюдения внуков наблюдалась в районах мозга, связанных с эмоциональной эмпатией — способностью переживать те же чувства и эмоции, что и другой человек. При этом, когда участницы смотрели на фотографии своих дочерей, у них больше активировались области мозга, связанных с когнитивной эмпатией — способностью понимать точку зрения другого человека. Это говорит о том, отмечают исследователи, что они стремятся понять, что думают и чувствуют их дети, но такого же эмоционального отклика, как внуки, те не вызывают. Бабушки с наибольшей активацией этих областей отмечали в опросниках, что они желали бы большего участия в жизни внуков и внучек.

Сравнение с результатами проведенного ранее исследователям аналогичного исследования для отцов показало, что у бабушек в среднем сильнее активируются регионы мозга, связанные с эмоциональной эмпатией и мотивацией. «Наши результаты — еще одно свидетельство существования общей системы родительской заботы в мозге», — подчеркнул ведущий автор работы, профессор Университета Эмори Джеймс Риллинг.

