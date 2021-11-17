Политолог объяснил уклонение Байдена от вопроса о бойкоте Олимпиады в Пекине

Политолог-американист Малек Дудаков объяснил в разговоре с «Лентой.ру», почему президент США Джо Байден уклонился, отвечая на вопрос о бойкоте Вашингтоном Олимпиады в Пекине.

Ранее американский лидер ответил на вопрос журналиста о том, будет ли присутствовать на Олимпийских играх правительственная делегация. «Я — делегация, и я справился с этим», — подчеркнул он. Накануне газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщала, что администрация президента США в ближайшее время озвучит заявление о дипломатическом бойкоте, согласно которому Байден и члены американского правительства не станут посещать Олимпиаду в ответ на действия КНР по нарушению прав человека.

По мнению Дудакова, Байден не хотел делать заявлений в ближайшие дни, так как в понедельник, 15 ноября, состоялась онлайн-встреча американского президента с китайским лидером Си Цзиньпином. «Очевидно, что в преддверии такого события и сразу после него не стоило делать каких-то резких телодвижений, которые могли быть восприняты как враждебные. Тем более, на виртуальном саммите было принято несколько решений: и по ядерной энергетике, и в целом по климатической повестке, поэтому заговорили даже о небольшой разрядке между Вашингтоном и Пекином», — объяснил политолог.

Он также предположил, что о том, будет ли администрация Байдена бойкотировать Олимпийские игры, объявят до конца ноября. «Судя по утечкам в либеральные СМИ, такие как CNN и The New York Times, в Госдепартаменте большинство склоняется к тому, что бойкот все-таки будет, но я так понимаю, что это скорее мнение чиновников определенного уровня — вторых, третьих секретарей Госдепа, очевидно, что оно будет приниматься на уровне повыше», — рассказал Дудаков.

Политолог также заметил, что если бойкот объявят, то американские спортсмены все равно отправятся в Китай, там не будут присутствовать именно дипломатическая служба и государственные деятели Америки.

