Прокуратура оспорила приговор сбившей детей в Москве Башкировой

Прокуратура Москвы внесла представление на приговор 18-летней Валерии Башкировой. Она получила пять лет заключения за ДТП, в котором погибли двое детей, а третий был ранен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура предлагает ужесточить наказание виновнице аварии и приговорить ее к шести годам лишения свободы. Представление предстоит рассмотреть апелляционной инстанции.

Солнцевский суд столицы приговорил Башкирову к пяти годам с лишением водительских прав на 2,5 года. 16 июля 2021 года она сбила троих детей, находясь за рулем Mazda. Несовершеннолетние переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. В результате наезда двое детей скончались в больнице. Башкирова находилась под домашним арестом, но позже следствие попросило суд отправить девушку в СИЗО.

