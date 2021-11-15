Сбившую троих детей на переходе в Москве осудили на пять лет

Суд дал пять лет колонии Башкировой, которая сбила троих детей на переходе в Москве

Сбившую троих детей на переходе в Москве приговорили к пяти годам колонии в Солнцевском районном суде. Об этом в понедельник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Кроме того, 18-летняя Валерия Башкирова будет лишена водительских прав на 2,5 года. Прокуратура ранее попросила для подсудимой шесть лет лишения свободы и лишение водительских прав на три года.

Студентка Башкирова сбила троих детей, находясь за рулем Mazda, 16 июля. Они переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. Двое детей в результате наезда скончались в больнице. Изначально Башкирова была под домашним арестом, но позже следствие попросило суд отправить девушку в СИЗО. 7 октября суд продлил ей эту меру пресечения.

Башкирова признала вину и заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по зебре, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Девушку обвинили по части 5 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 7 лет.