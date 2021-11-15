Прокурор запросил наказание для сбившей троих детей на переходе в Москве

Прокуратура попросила посадить на шесть лет Башкирову, сбившую детей на переходе в Москве

В ходе прений в суде прокурор запросил наказание для 18-летней Валерии Башкировой, обвиняемой в смертельном ДТП в Москве, в котором погибли двое детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московской прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвинитель попросил посадить студентку в колонию общего режима на шесть лет и лишить водительских прав на три года.

7 октября Солнцевский суд Москвы продлил срок ареста Башкировой. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, но потом по ходатайству следствия девушку отправили в СИЗО. 16 июля студентка, находясь за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП двое детей скончались.

Башкирова признала вину и заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Девушку обвинили по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 7 лет.