Швеция высказалась за создание военной миссии на Украине

Министерство обороны Швеции выступает за создание военно-тренировочной базы на Украине. Об этом заявил глава ведомства Петер Гульквист, передает издание «Европейская правда».

По его словам, Стокгольм поддерживает предложение, поступившее в рамках Европейского союза (ЕС), которое высказали балтийские страны, об учебной миссии на украинской территории. «Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины», — отметил глава Минобороны.

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Гульквист также подчеркнул, что Швеция допускает размещение своего контингента на Украине. Помимо этого, он добавил, что в настоящее время все взгляды прикованы к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии, однако происходящее на Украине всегда остается актуальным.

О планах Евросоюза направить на Украину военную миссию на фоне напряженных отношений с Россией стало известно из публикаций издания Welt am Sonntag. Позже информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко. Он указал, что стороны обсуждают такие меры из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах. Идею поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

