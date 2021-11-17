Показана польза кофе и чая

Исследователи из Китая показали, что умеренное потребление кофе и/или чая связано с меньшим риском инсульта и деменции. Посвященная пользе кофе и чая статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Специалисты из Тяньцзиньского медицинского университета пронаблюдали за более чем 365 тысячами участников исследования UK Biobank в возрасте от 50 до 74 лет. Ученые отслеживали данные об их здоровье с 2006-2010 годов, когда люди записывались в исследование, по 2020 год. О потреблении ими чая и кофе участники исследования сообщали сами. За время наблюдений у более чем пяти тысяч человек развилась деменция, более чем десять тысяч перенесли хотя бы один инсульт.

Выяснилось, что ниже всего риск инсульта и деменции был у тех людей, которые пили две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день либо же четыре-шесть чашек кофе и чая в день. У тех, кто пил две-три чашки кофе и две-три чашки чая в день, риск инсульта был ниже на 32 процента, а деменции — на 28 процентов. Потребление как кофе, так и чая также было связано с более низким риском развития слабоумия после инсульта, ишемического инсульта и сосудистой деменции.

Несмотря на то, что существует возможность того, что потребление кофе и чая оказывает защитный эффект, из выявленной в работе ассоциации нельзя вывести причинно-следственную связь, предостерегают исследователи. Кроме того, отмечают они, участники UK Biobank представляют собой относительно здоровую выборку по сравнению с широкими слоями населения.

