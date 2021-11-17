Москва снова обогнала Петербург по числу заражений COVID-19

В Москве за сутки выявили 2966 случаев заражения коронавирусом

Москва снова обогнала Санкт-Петербург по числу заражений коронавирусом, в столице зарегистрировали 2966 случаев. Об этом сообщает в среду, 17 ноября, московский оперштаб в своем Telegram-канале.

В Северной столице за минувшие сутки зарегистрировали 2793 случая заражения коронавирусом.

Днем ранее в Петербурге выявили 3131 случай заражения COVID-19. Тогда как в Москве было зарегистрировано 2606 случаев.

В России за сутки зафиксировали 36 818 случаев коронавируса.

По данным оперштаба на 12 ноября, коллективный иммунитет в России вырос до 49 процентов. Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привиты 57 961 578 человек.