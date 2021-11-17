Просивший вид на жительство у Байдена россиянин попал в США

Житель Улан-Удэ Алексей Семенов, просивший у президента США Джо Байдена вид на жительство, въехал на территорию Соединенных Штатов. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ».

В июне россиянин записал видеообращение к американскому лидеру, в котором рассказал, что из-за пандемии коронавируса его небольшой бизнес — автомастерская — закрылся. Кроме того, он серьезно заболел, и ему вырезали гангрену. Семенов попросил Байдена в виде исключения предоставить ему и его семье вид на жительство, чтобы законно попасть в США. Политик не откликнулся на просьбу, и тогда мужчина решил действовать самостоятельно.

Отмечается, что сначала уроженец Бурятии долетел до Москвы, а оттуда до Мексики. После этого он доехал до границы США, где попросил политическое убежище. Семья провела сутки в иммиграционной тюрьме, а 16 ноября Семеновы получили документы, в которых сказано, что они находятся в США на законных основаниях.

Семенов рассказал, что несколько дней они проведут на карантине в гостинице в Сан-Диего, затем поедут в Сакраменто, где и хотели жить. Мужчина планирует найти работу в автомастерской.