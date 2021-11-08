Участник протестов в Вашингтоне решил спрятаться в Белоруссии

Гражданин США Эван Ньюман, который участвовал в попытке захвата Капитолия в январе 2021 года, попросил убежище в Белоруссии. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

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По словам американца, ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников, после чего юрист посоветовал ему бежать в Европу. Мужчина рассказал, что успел пожить в Италии и Швейцарии, а затем оказался в украинском Житомире, где его начали разыскивать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

На фоне происходящего Ньюман решил спрятаться от спецслужб в Белоруссии, где он находится с середины августа. Он пояснил, что на родине его безосновательно обвиняют в совершении уголовного преступления. «Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня на Украине. Это ужасно. Это политическое преследование», — подчеркнул молодой человек.

По заверениям Ньюмана, именно слежка со стороны украинских спецслужб вынудила его нарушить границу и просить помочь белорусских властей. Минск пока ситуацию не комментировал.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.

Впоследствии, по решению Министерства юстиции США, многие участники прошли по мелким правонарушениям и обязались выплатить штрафы в размере около 500 долларов. При этом изначально некоторым протестующим угрожали тюремными сроками вплоть до 20 лет.