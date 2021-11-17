Задержан подозреваемый в убийстве девушки и ее матери 22-летний россиянин

Мужчина, подозреваемый в убийстве медсестры и ее матери, задержан в Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские задержали 22-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве девушки и ее матери. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, после совершенного преступления в городе Ковров Владимирской области мужчина нанял такси и попросил отвезти его в Астрахань, но по дороге был задержан инспекторами ГИБДД в ходе досмотра машины в Городищенском районе Волгоградской области.

Тела его предполагаемых жертв — 22-летней медсестры и ее 44-летней матери — были обнаружены в квартире на улице Фурманова в городе Ковров. Подозрение сразу пало на бывшего молодого человека девушки, с которым она была в ссоре. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 ноября сообщалось, что в Иркутской области россиянин из ревности расстрелял друзей сожительницы из пистолета.