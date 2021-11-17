Полиция арестовала жену главы крупнейшего наркокартеля Мексики

Полиция арестовала жену наркобарона и главы крупнейшего наркокартеля Мексики Эль Менчо. Об этом сообщает BBC News.

Розалинду Гонсалес подозревают в управлении финансами преступной организации. Мексиканское Минобороны заявило, что женщину арестовали в городе Сапопане. Отмечается, что ранее Гонсалес уже задерживали, однако впоследствии выпустили под залог.

Эль Менчо, настоящее имя которого Немесио Осегуэра Сервантес, возглавляет Картель Нового поколения Халиско (CJNG) — влиятельную преступную группировку, основанную в 2009 году. Он находится в бегах на протяжении многих лет.

10 августа сообщалось, что члены CJNG пригрозили убийством телевизионному журналисту, который ведет новостную программу. Представители картеля остались недовольны тем, что телеканал Milenio Television поддерживает группы самообороны, организованные для сопротивления деятельности преступников. CJNG ведет активную войну с силами безопасности Мексики, а также борется с другими криминальными организациями за контроль над крупными городами штата Халиско и других регионов страны.