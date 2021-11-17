В Татарстане в декабре стартует международный фестиваль искусств

В Татарской Государственной филармонии имени Тукая в декабре стартует XIV Международный фестиваль искусств «Филармониада». Как уточняет «Татар Информ», культурное мероприятие будет проходить с 5 по 15 декабря.

Гостей фестиваля ожидает знакомство с широким спектром жанров сценического искусства, от фольклора до эстрады.

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Рассказывая о проекте, руководитель отдела работы со слушателями Светлана Черных указала, что в этом году, вопреки связанным с пандемией COVID-19 сложностям, организаторы смогли привлечь к участию в фестивале множество выдающихся артистов. «Это и саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман, и пианисты Вадим Пальмов, Сергей Кузнецов и Варвара Мягкова, и актер Николай Фоменко, и виолончелист Сергей Словачевский», — пояснила она, добавив, что филармония также пригласила и выдающиеся коллективы, в числе которых Квартет «Страдиваленки» и Санкт-Петербургский театр комедии имени Акимова.

По ее словам, с этого сезона в филармонии решили проводить для слушателей предконцернтные лекции, чтобы они смогли лучше разбираться в стилях и направлениях, а также познакомиться с авторами исполняемых сочинений. «Наша цель — помочь новым слушателям лучше понимать ту музыку, которая звучит не только со сцены нашей филармонии, но и во всем мире», — заключила Черных.

Ранее сообщалось, что в Абакане впервые пройдет всероссийский фестиваль национальной песни «Голос Азии». Уточнялось, что в мероприятии примут участие 15 артистов из девяти российских регионов: Хакасии, Тывы, Алтая, Якутии, Бурятии, Татарстана, Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Красноярского края. Также на фестивале выступят представители национальной диаспоры Киргизии.