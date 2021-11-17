В Новосибирске открылась посвященная Военно-морскому флоту выставка

В Новосибирском государственном художественном музее (НХГМ) открылась выставка «Айвазовскому вослед..», посвященная произведениям русского искусства, восхваляющим отечественный Военно-морской флот. Об этом сообщает «Российская газета».

На выставке будут представлены произведения живописи и графики XIX-XXI веков, в том числе восемь работ Ивана Айвазовского, а также экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в музее, вместе с работами известных художников, посетители смогут увидеть произведения малознакомых мастеров, которые внесли вклад в развитие маринистики.

Ранее сообщалось, что библиотечный фонд Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова представил выставку редкой книги конца XIX века — поэмы «Фауст» Гете в переводе российского писателя Афанасия Фета. Специалисты института сообщили, что перевод «Фауста» был сделан Фетом в 1882-1888 годах и считается самым удачным.

