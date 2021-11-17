В Казани запустили цикл джазовых концертов

В казанской Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» запустили серию джазовых концертов. Об этом пишет информационное агентство «Татар Информ».

Первую программу цикла под названием «Мы из джаза» представил Камерный оркестр джазовой музыки Kazan Сity — в его составе два саксофона, труба, тромбон, клавишные, ударные и бас-гитара. Как отметил руководитель коллектива, оркестр играет более раннюю джазовую форму музицирования, которая возникла в США в начале XX века.

Так, в программу вошли произведения золотого фонда классического джаза: композиции Ирвинга Берлина, Уилла Хадсона, Ирвинга Миллса, Сеймура Саймонса, Джералда Маркса и других. Кроме того, музыканты представили бразильские и восточные направления жанра.

Оркестр планирует подготовить новые программы, которые дополнят репертуарную составляющую Арт-резиденции. Отмечается, что все концерты будут также доступны и по «Пушкинской карте».

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