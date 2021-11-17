Объяснена угроза образовавшегося после российских испытаний космического мусора

Все больше стран стало зависеть от космических технологий, поэтому возникновение космического мусора после испытаний противоспутниковых ракет может серьезно ударить по их экономике. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил Димитриос Строикос, исследователь Лондонской школы экономики и главред международного журнала Space Policy.

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Он объяснил, что образовавшийся в результате российских испытаний космический мусор останется на орбите надолго, что представляет угрозу для деятельности частных космических компаний, которые уже выступили с критикой действий российских военных.

По словам специалиста, космический мусор уже стал серьезной глобальной проблемой, требующей срочных действий со стороны международного сообщества. «В целом, я считаю, что настало время рассматривать космический мусор и долгосрочную устойчивость космоса как часть более широкого вопроса экологической устойчивости», — подчеркнул Строикос.

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По данным Минобороны России, образовавшиеся после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. В ответ на испытания Белый дом обвинил Россию в «пренебрежении безопасностью». В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на данные действия Москвы.