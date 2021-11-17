Назван безопасный способ испытания космического оружия

Испытания противоспутникового оружия на низкой орбите позволяют образовавшемуся космическому мусору быстро вернуться в атмосферу Земли, не представляя серьезной угрозы для космических средств других стран. Такой безопасный способ разрушительных испытаний ракет назвал Димитриос Строикос, исследователь Лондонской школы экономики и главред международного журнала Space Policy в комментарии «Ленте.ру».

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Еще один вариант — это неразрушительные испытания, то есть те, при которых спутники не уничтожаются. По его словам, тенденция к проведению испытаний этих двух видов наметилась после запуска противоспутникового оружия Китаем в 2007 году: тогда образовалось много космического мусора, что привело к сильной критике китайских властей. Так, индийские испытания в 2019 году проводились на низкой высоте: тогда тоже образовался космический мусор, но в меньших количествах, чем после недавнего российского пуска.

«Разработка и испытание космического оружия является важной тенденцией, представляющей собой фундаментальную проблему для долгосрочной устойчивости космоса», — заключил ученый.

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По данным Минобороны России, образовавшие после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. В ответ на испытания Белый дом обвинил Россию в «пренебрежении безопасностью». В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на данные действия Москвы.