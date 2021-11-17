48-летняя модель снялась в откровенном наряде и вызвала споры в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум сфотографировалась в откровенном наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах папарацци запечатлели 48-летнюю знаменитость на пляже в Греции. Она была одета в черное платье с кружевом на груди длины мини на шнуровке, колготки в сетку и лакированные остроносые сапоги на каблуках. Ее образ дополнили солнцезащитные очки со стразами, крупные серьги с драгоценными камнями и кольца.

Пользователи сети раскритиковали звезду в комментариях под материалом. «У нее обвисшая грудь. Это некрасиво», «Что с ней случилось? Выглядит ужасно», «Из нее сыпется песок. Старая бабка», «Помойное ведро», «Мерзкая женщина», — высказывались они.

Однако другие оценили внешний вид Клум. «Она выглядит отлично!», «Я тоже хочу быть такой в 48 лет», «Она просто прекрасна! Шикарная фигура!», «Я ее обожаю! Она прекрасно выглядит в этом наряде!», «Очень красивая женщина», — писали юзеры.

Ранее в ноябре Хайди Клум пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде. На снимке она запечатлена в полный рост в черном пиджаке, мини-шортах и кружевном топе, который частично оголяет грудь супермодели. Образ Клум дополнили полуботинки на каблуках под цвет наряда.