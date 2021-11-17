55-летняя голливудская актриса вышла в свет без белья и взволновала фанатов

Голливудская актриса Холли Берри посетила вечернее шоу Джимми Киммела в откровенном образе и взволновала поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

55-летняя знаменитость вышла в свет в черном бархатном платье длины мини с глубоким декольте. Наряд оформлен золотистым орнаментом и кожаным ремнем с пряжкой в виде змеи. На снимках видно, что звезда не надела нижнее белье. При этом ее волосы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Фанаты оценили внешний вид Берри в комментариях под публикацией. «Ты великолепна!», «Ты моя самая любимая актриса, поэтому я назвала дочь в твою честь», «О боже, ты выглядишь потрясающе, какие же у тебя ноги!», «Очень горячая и сексуальная», «Ты уникальна и превосходна, я восхищаюсь твоей красотой и молодостью», — писали они.

В сентябре Холли Берри посетила церемонию открытия музея в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Папарацци запечатлели ее вместе с возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом. На размещенных кадрах Берри позирует в коротком платье черного цвета, с рукавами-фонариками и глубоким декольте.