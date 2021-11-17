Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки и напомнил о мерах профилактики инфекции на своем сайте.

Отмечается, что вирус, который ранее циркулировал преимущественно летом, в этом году проявился в ноябре. Там напомнили, что заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, которые широко распространены в большинстве стран мира, в том числе и России.

Всего выделяется две группы вирусов Коксаки. Заражение вирусами из группы А проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной, конъюнктивитом, склеритом, диареей, также возможно развитие менингита. Для группы Б характерны поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, которые являются причиной сыпи, болей в животе, грудной клетке. Чаще всего ими заражаются дети до 15 лет. В некоторых случаях вирусы Коксаки могут вызывать вирусный менингит, энцефалит или миокардит.

Заражение происходит через бытовые предметы или употребление инфицированной воды. В основном вирус распространяется заболевшим человеком, который выделяет его в окружающую среду вместе с испражнениями. Также возможен и воздушно-капельный путь передачи инфекции. Соблюдение правил гигиены позволят свести к минимуму риск заражения, однако специфической профилактики заболевания не существует.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев заявил, что в период осенней волны COVID-19 для россиян возросла угроза одновременного заражения разными вирусами и бактериями. Одним из наиболее частых подобных примеров является вирусная пневмония или коронавирусная пневмония, когда она совмещается с бактериальной.